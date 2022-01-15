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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» провёл переговоры по Влаховичу

15 Января 2022 • 16:57 Комментировать

Лучший голеадор нынешнего розыгрыша итальянской Серии А Душан Влахович остается трансферной целью туринского «Ювентуса», информирует Tuttosport.

Боссы «старой синьоры» рассчитывают оформить переход 21-летнего бомбардира по окончании сезона. Совсем недавно, если верить источнику, стороны провели переговоры.

При этом ходят слухи, что «Фиорентина» может продать своего лидера уже этой зимой. «Фиалки» готовы отпустить Душана в лондонский «Арсенал», предложивший 70 миллионов евро.

На счету Влаховича 16 забитых мячей (пять – с пенальти) в текущем розыгрыше итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Фиорентина Душан Влахович
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