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Чемпионат Италии. Серия А

​Союз Шевченко и «Дженоа» был обречён: почему уволили украинца

15 Января 2022 • 16:14 Комментировать (3)

В субботу «Дженоа» объявил об отставке Андрея Шевченко с должности главного тренера команды после всего двух месяцев работы. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает решение владельцев генуэзского клуба.

«Болельщики готовы ждать – это для меня самый большой стимул», - сказал Шевченко через несколько дней после своего назначения в «Дженоа». Оказалось, что фанаты были готовы ждать результата считанные недели. Уже в декабре в среде поклонников «грифонов» появились призывы уволить Шевченко.

В конце сентября «Дженоа» был выкуплен американской компанией 777 Partners. Новые владельцы искали тренера с именем и сделали выбор в пользу Андрея Шевченко. Выбор был несколько странным, ведь украинец совсем не имел за плечами опыта работы на клубном уровне, а тут ему сразу пришлось столкнуться с серьёзной задачей по сохранению прописки в Серии А. Шевченко не раз говорил, что для построения команды под его видение футбола нужно время, но когда речь идёт о борьбе за выживание, у тебя не может быть много времени. Так что этот союз в теперешней ситуации был обречён.

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При Шевченко «Дженоа» провёл 11 матчей. В них была добыта всего одна победа – над скромной «Салернитаной» в Кубке Италии. Если же брать Серию А, то в девяти играх результаты были следующими: три ничьи да шесть поражений. Но можно ли всех собак вешать на одного лишь Шевченко? Едва ли. Конечно, тренер должен отвечать за результат, но украинец принял разобранную команду, и если бы «Дженоа» сразу же начал побеждать, это было бы настоящим чудом. Я уже делился своими впечатлениями от игры «Дженоа» в дерби с «Сампдорией». Тогда я увидел команду «дровосеков», где единственным светлым пятном в плане конструктива был Горан Пандев, которому летом стукнет 39 (!). В остальном «Дженоа», как мне показалось, состоит из игроков под стиль «бей-беги», который не свойственен Шевченко. Украинец не смог подстроиться – может, не хватило опыта, может, знаний, а может и времени.

История Шевченко и «Дженоа» кажется странной. Американские владельцы явно надеялись на чудо, ведь команда объективно слаба, и одна лишь смена тренера не решит всех проблем. Была уверенность, что боссы «грифонов» дадут Шевченко время и, главное, новых игроков на трансферном рынке, но уже в средине января украинца увольняют. Случившееся может стать ударом не только по репутации Шевченко, но и по деловой репутации нового руководства генуэзского клуба. Ещё раз: этот «Дженоа» мог сразу начать давать результат при Шевченко только благодаря чуду. Но надеяться на чудеса, если ты владелец клуба, – путь в никуда.

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Говоря о причинах такого скорого увольнения украинца, складывается ощущение, что «Дженоа» и Андрей Шевченко нашли друг друга не в тот момент. Генуэзцам сейчас нужно решать задачу по сохранению места в элите, им нужен более опытный и, если можно так сказать, более топорный тренер – тот, кто сможет выжать максимум из подбора игроков под стиль «бей-беги». Молодой Шевченко – это больше про долгосрочный проект под современный стиль игры. В ситуации, когда ты находишься в зоне вылета, это не лучший выбор. Так что новые боссы «Дженоа» явно ошиблись. Что касается самого Шевченко, то сейчас, на старте клубной карьеры, ему нужна команда без конкретных задач. Украинцу нужен условный середняк, где ему дадут достаточно времени на реализацию своих идей.

Алексей Антоненко

История с Шевченко в "Дженоа" - это...
ошибка руководства клуба демонстрация истинного уровня украинца оба ответа подходят другое мнение (укажу в комментариях)
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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Underdog !
15 Января 2022 в 16:35
Владельцы Дженоа виноваты в меньшей степени. Ведь это как раз Шева имел последнее слово-соглашаться или нет. Именно он должен был следовать поговорке-" ваше дело предложить,наше отказаться". И складывается ощущение,что это именно Шева надеялся на чудо принимая такую команду
Куляба
15 Января 2022 в 16:25
Шева взял лучшее от Моуринью!!!
А что именно ? А именно - способность быстренько забивать неустойку и на отдых )))))))) ухахахаха
Куляба
15 Января 2022 в 16:26
забирать ))) опечатался малехо
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