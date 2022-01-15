Украинский специалист Андрей Шевченко уволен с поста наставника генуэзского «Дженоа». Об этом отрапортовала клубная пресс-служба. 45-летний тренер проработал с «грифонами» чуть больше двух месяцев.

Решение об отставке было принято из-за провальных результатов. Под руководством Шевченко генуэзская команда не одержала ни одной победы в рамках чемпионата Италии. «Дженоа» провел девять поединков, в которых потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

В данный момент «грифоны» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.

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