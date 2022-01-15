Смородская вынесла неутешительный вердикт по карьере Кокорина

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась насчет будущего нападающего Александра Кокорина, провалившегося в «Фиорентине» после перехода из «Спартака».

По мнению Смородской, у форварда есть только один вариант – возвращение в РПЛ. При этом она сомневается, что такой шаг поможет Александру реанимировать карьеру.

«Ему уже вряд ли что поможет. Топ-клубы российские точно его к себе не захотят. Только аутсайдеры», - цитирует Смородскую Sport24.

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Химок», однако подмосковный клуб отпугнула высокая зарплата форварда.