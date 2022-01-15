В Италии назвали новый клуб Алексея Миранчука

Хавбек сборной России Алексей Миранчук покидает «Аталанту», в которой так и не смог заиграть на высоком уровне.

По данным инсайдера Джанлуки ди Марцио, 26-летний футболист останется в итальянском чемпионате. Россиянин присоединится к генуэзскому «Дженоа», который возглавляет украинский специалист Андрей Шевченко. Клубы провели успешные переговоры и договорились о сделке. О трансфере объявят в ближайшие дни.

Миранчук будет призван помочь «грифонам» сохранить место в элите итальянского футбола. В настоящий момент подопечные Шевченко занимают предпоследнее место в турнирной таблице Серии А.