Гулам вернулся в строй, но его будущее в «Наполи» под сомнением

Алжирский защитник Фаузи Гулам вернулся в строй и уже провел несколько матчей в составе «Наполи», однако его будущее в клубе, которому он отдал восемь с половиной лет, туманно. Лучано Спаллетти не видит игрока в будущей конфигурации оптимального состава вверенного ему клуба, и потому Гулам летом, скорее всего, покинет Неаполь. Об этом сообщает calciomercato.com.

Фаузи является воспитанником французского «Сент-Этьена» и за свою карьеру играл только за два клуба - до 2014 года за «Сент-Этьен», после - «Наполи». С 2013 по 2017 год привлекался в сборную Алжира, но в последнее время перестал получать приглашения.