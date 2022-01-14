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Чемпионат Италии. Серия А

Гулам вернулся в строй, но его будущее в «Наполи» под сомнением

14 Января 2022 • 19:26 Комментировать
Болонья
...
Наполи
17.01 20:30

Алжирский защитник Фаузи Гулам вернулся в строй и уже провел несколько матчей в составе «Наполи», однако его будущее в клубе, которому он отдал восемь с половиной лет, туманно. Лучано Спаллетти не видит игрока в будущей конфигурации оптимального состава вверенного ему клуба, и потому Гулам летом, скорее всего, покинет Неаполь. Об этом сообщает calciomercato.com.

Фаузи является воспитанником французского «Сент-Этьена» и за свою карьеру играл только за два клуба - до 2014 года за «Сент-Этьен», после - «Наполи». С 2013 по 2017 год привлекался в сборную Алжира, но в последнее время перестал получать приглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фаузи Гулам
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