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Чемпионат Италии. Серия А

​Нани близок к переходу в клуб Серии А

14 Января 2022 • 14:24 Комментировать

35-летний Луиш Нани, известный главным образом по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», с 1 января не имеет клуба – его контракт с «Орландо» истёк. В ближайшие дни Нани может снова вернуться в Европу. Журналист Маттео Моретто на своей страничке в «Твиттере» написал о том, что португалец близок к подписанию контракта с «Венецией».

В своё время Луиш Нани считался одним из самых талантливых португальских футболистов. Как и Криштиану Роналду, Нани свой путь в большом футболе начинал в лиссабонском «Спортинге», откуда и перебрался в «Манчестер Юнайтед» в 2007 году.

«Венеция» занимает 17 место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Луиш Нани Венеция трансферы футбола - зима 2022
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