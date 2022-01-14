«Барселона» хочет подписать вингера «Наполи»

Бельгийский вингер Дрис Мертенс может покинуть «Наполи» и переехать в испанский чемпионат. В Ла Лиге у него есть довольно заманчивый вариант продолжения карьеры.

Согласно данным Fichajes, в подписании 34-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона», подыскивающая усиление в атакующую линию. «Сине-гранатовые» готовы подписать Мертенса бесплатно следующим летом. Контракт Дриса с неаполитанцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

В составе «Барсы» бельгиец будет призван заменить Люка де Йонга, которого вернут в «Севилью».

В этом сезоне Дрис сыграл 15 матчей в чемпионате Италии и забил шесть мячей.