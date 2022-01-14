Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» хочет подписать вингера «Наполи»

14 Января 2022 • 08:26 Комментировать

Бельгийский вингер Дрис Мертенс может покинуть «Наполи» и переехать в испанский чемпионат. В Ла Лиге у него есть довольно заманчивый вариант продолжения карьеры.

Согласно данным Fichajes, в подписании 34-летнего футболиста заинтересована каталонская «Барселона», подыскивающая усиление в атакующую линию. «Сине-гранатовые» готовы подписать Мертенса бесплатно следующим летом. Контракт Дриса с неаполитанцами рассчитан до конца нынешнего сезона.

В составе «Барсы» бельгиец будет призван заменить Люка де Йонга, которого вернут в «Севилью».

В этом сезоне Дрис сыграл 15 матчей в чемпионате Италии и забил шесть мячей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Дрис Мертенс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Января
09:09 · Италия. Кубок
«Шевченко – легенда навсегда»: фанаты «Милана» посвятили баннер украинцу
08:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» нашёл нового форварда в Испании
08:26 · Италия. Серия А
«Барселона» хочет подписать вингера «Наполи»
08:12 · Италия. Серия А
Шевченко отреагировал на слухи об отставке из «Дженоа»
04:09 · Италия. Кубок
Шевченко: «Матч против «Милана» был достойным»
03:54 · Италия. Серия А
«Интер» вклинился в борьбу за Дибалу
02:45 · Италия. Серия А
«Кальяри» подписал защитника «Сассуоло» 1
02:35 · Италия. Серия А
«Рома» отправила Майораля и Вильяра спасать «Хетфе» 1
02:24 · Италия. Серия А
«Удинезе» расстался с Де Майо и подписал Бенковича 1
00:51 · Италия. Серия А
Тренер «Фиорентины» после матча с «Наполи»: «Это была сумасшедшая игра» 1
00:48 · Италия. Кубок
Спаллетти – о вылете из Кубка Италии: «Не могу найти положительные моменты» 1
00:28 · Италия. Серия А
Томори получил травму в матче Кубка Италии 1
00:09 · Италия. Серия А
Дель Пьеро: «Кьезы будет не хватать и «Ювентусу», и сборной Италии» 1
00:05 · Италия. Серия А
Бывший тренер «Ювентуса» считает, что у Дибалы и «старой синьоры» больше нет будущего 1
00:02 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» нацелился на Кулушевски 1
Все новости
Рекомендуем