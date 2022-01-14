Шевченко отреагировал на слухи об отставке из «Дженоа»

Генуэзский «Дженоа» потерпел очередную неудачу под руководством украинского тренера Андрея Шевченко. На этот раз «грифоны» уступили в Кубке Италии «Милану» (1:3 ОТ). После окончания встречи украинец высказался насчет своего будущего в клубе.

«Я довольно молодой специалист, продолжаю впитывать опыт. Жизнь – это всегда взлеты и падения, победы и проигрыши. Я смотрю только вперед и сосредоточен на работе. Готов и дальше выполнять контракт с «Дженоа». Если же клуб что-то решит, будет сделано заявление», - приводит слова специалиста Football-Italia.

45-летний украинец возглавил «Дженоа» в ноябре прошлого года, подписав контракт до конца сезона-2023/2024.