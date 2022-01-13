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Чемпионат Италии. Серия А

​Бонуччи могут дисквалифицировать – раскрыты его слова секретарю «Интера»

13 Января 2022 • 16:49 Комментировать (1)

Опытный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может столкнуться с санкциями. Это произошло после того, как футболист в конце игры за Суперкубок Италии толкнул секретаря «Интера» Кристиано Моццильо.

По данным Il Tempo, Бонуччи не понравилось, как Моццильо праздновал поздний гол Алексиса Санчеса, который принёс «Интеру» трофей.

«Не празднуй прямо передо мной, какого ты делаешь? Я убью тебя!» - сказал Бонуччи представителю «нерадзурри», если верить источнику.

Теперь Леонардо Бонуччи могут дисквалифицировать, если этот инцидент рассмотрит дисциплинарная комиссия.

Напомним, что Алексис Санчес забил победный гол за «Интер» в компенсированное время ко второму тайму дополнительного времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Леонардо Бонуччи
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
3Tituli
13 Января 2022 в 17:41
Как был говном как человек, так и остался говном.
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