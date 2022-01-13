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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала не собирается принимать новое предложение «Ювентуса» и может уйти слухи

13 Января 2022 • 15:19 Комментировать (2)

Пауло Дибала был готов принять предложение «Ювентуса» с окладом в 10 миллионов евро за сезон. Впрочем, La Gazzetta dello Sport ранее сообщила, что из-за финансовых трудностей «старая синьора» отозвала предложение и сделала новое. В нём речь идёт о сохранении зарплаты Дибалы на текущем уровне (7,3 миллиона евро в год) или даже её понижении.

По данным аргентинского TyC Sports, Дибала не собирается принимать это предложение «Ювентуса». Футболист не останется в клубе, если ситуация не изменится.

Поскольку действующий контракт Пауло Дибалы истекает в конце сезона, аргентинец может свободно вести переговоры с другими клубами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juve96
13 Января 2022 в 16:00
задрал уже Павлик, пол года болеет потом играет кое как продать в АПЛ за дорого было бы идеально
Стэтхэм на минималках
13 Января 2022 в 15:46
Если это правда, то гнать в шею, одни наемники сейчас, он играет по праздникам, и то не всегда удачно, а требует в кризисные годы еще и больше бабла. Жаль будет, если бесплатно уйдет только. Хотя может одумается. Но скорее всего хочет срубить куш напоследок и заканчивать карьеру. Как там, вечноперспективный ахах)
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