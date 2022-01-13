Пауло Дибала был готов принять предложение «Ювентуса» с окладом в 10 миллионов евро за сезон. Впрочем, La Gazzetta dello Sport ранее сообщила, что из-за финансовых трудностей «старая синьора» отозвала предложение и сделала новое. В нём речь идёт о сохранении зарплаты Дибалы на текущем уровне (7,3 миллиона евро в год) или даже её понижении.

По данным аргентинского TyC Sports, Дибала не собирается принимать это предложение «Ювентуса». Футболист не останется в клубе, если ситуация не изменится.

Поскольку действующий контракт Пауло Дибалы истекает в конце сезона, аргентинец может свободно вести переговоры с другими клубами.