Последнее время в СМИ муссируется новость о возможной отставке Андрея Шевченко с поста наставника «Дженоа». Команда провально выступает под руководством украинского специалиста, и руководство «грифонов» всерьез задумывается о приглашении экс-тренера «Ромы» Руди Гарсии.

По сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.ру», в случае отставки Шевченко российский полузащитник Алексей Миранчук не перейдет в генуэзский клуб. Украинский специалист является главным инициатором приглашения 26-летнего хавбека.

Если «Дженоа» выйдет из гонки за Алексея, главным претендентами на него будут «Верона» и «Сампдория».