«Ювентус» переключил внимание с Азмуна на звёздного форварда «Барселоны»

Туринский «Ювентус» переключил свое внимание на нападающего каталонской «Барселоны» Мемфиса Депая. Как стало известно журналисту Джанлуке ди Марцио, «старая синьора» рассчитывает арендовать голландца до конца текущего сезона.

Итальянский гранд рассматривает кандидатуру Депая в качестве замены Федерико Кьезе, выбывшему на долгий срок из-за травмы крестообразных связок.

В свою очередь «Барселона» не против расстаться с Мемфисом. Каталонцы намерены сделать ставку в атаке на Ансу Фати и недавно купленного у «Манчестер Сити» Феррана Торреса.

Ранее «Ювентус» проявлял интерес к Сердару Азмуну, однако «Зенит» отпугнул туринцев высокой стоимостью иранского голеадора.