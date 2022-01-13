Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» обсуждает разрыв контракта с Шевченко

13 Января 2022 • 08:52 Комментировать

Руководство «Дженоа», судя по всему, отправит в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, стороны уже обсуждают досрочный разрыв трудового соглашения. В случае прекращения сотрудничества генуэзский клуб выплатит тренерскому штабу Шевченко порядка 20 миллионов евро компенсации.

Поговаривают, что у руля «грифонов» Шевченко заменит Руди Гарсия, известный по работе в «Роме».

Украинец тренирует «Дженоа» с ноября 2021 года. Под его руководством команда трижды сыграла вничью и шесть раз уступила в Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Января
08:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» переключил внимание с Азмуна на звёздного форварда «Барселоны»
08:52 · Италия. Серия А
«Дженоа» обсуждает разрыв контракта с Шевченко
08:40 · Италия. Серия А
Гол Санчеса «Ювентусу» стал самым поздним в истории Суперкубка Италии
08:21 · Италия. Серия А
Алексис Санчес - о голе «Ювентусу»: «Это было рычание льва»
04:13 · Италия. Серия А
Индзаги: «Интер» полностью заслужил победу в Суперкубке»
03:39 · Италия. Серия А
Аллегри: «Мы допустили наивную ошибку»
03:00 · Италия. Серия А
Владелец «Интера»: «Этот трофей для всех болельщиков»
01:45 · Англия. Премьер-лига
Байи в «Милане» не будет
00:09 · Италия. Серия А
Ультрас «Ювентуса» вывесили оскорбительный баннер в адрес Аньелли
00:09 · Германия. Бундеслига
«Дженоа» готов усилиться полузащитником «Байера»
12 Января
23:40 · Италия. Серия А
Судьба Шевченко в «Дженоа» будет зависеть от переговоров клуба с другими кандидатами слухи
23:25 · Италия. Серия А
«Рома» официально представила полузащитника Сержиу Оливейру официально
23:16 · Италия. Серия А
Экс-тренер «Фиорентины»: «Кокорин всё время проводил на больничной койке, у него постоянно были какие-то проблемы»
23:09 · Италия. Серия А
Мино Райола вышел на связь - «Всё нормально, всё под контролем»
22:45 · Италия. Серия А
Брат Лукаку покинул «Лацио»
Все новости
Рекомендуем