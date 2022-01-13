«Дженоа» обсуждает разрыв контракта с Шевченко

Руководство «Дженоа», судя по всему, отправит в отставку главного тренера команды Андрея Шевченко. Об этом рапортует Tuttomercatoweb.

Согласно данным источника, стороны уже обсуждают досрочный разрыв трудового соглашения. В случае прекращения сотрудничества генуэзский клуб выплатит тренерскому штабу Шевченко порядка 20 миллионов евро компенсации.

Поговаривают, что у руля «грифонов» Шевченко заменит Руди Гарсия, известный по работе в «Роме».

Украинец тренирует «Дженоа» с ноября 2021 года. Под его руководством команда трижды сыграла вничью и шесть раз уступила в Серии А.