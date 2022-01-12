Мино Райола вышел на связь - «Всё нормально, всё под контролем»

Мы уже сообщали о том, что 54-летний агент Мино Райола был прооперирован, по сообщениям итальянских источников - в срочной манере. Однако, как пояснил сам знаменитый агент и импресарио, на самом деле речь шла о плановой операции, никакой срочности в произошедшем не было. Райола вышел на связь посредством социальной сети «Твиттер»:
- Мино Райола прошел стандартные процедуры по медобследованию, которые потребовали анестезию. Речь не идет о какой-либо внеплановой, срочной операции, все под контролем - написал Райола.
В настоящий момент Мино находится в руках врачей в одной из миланских клиник.
Mino Raiola è stato sottoposto a controlli medici ordinari che hanno necessitato di anestesia. Si tratta di controlli programmati, non c’è stato nessun intervento d’urgenza.— Mino Raiola (@MinoRaiola) January 12, 2022
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