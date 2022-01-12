Мерет и Малькюи заразились коронавирусом

Футболисты итальянского «Наполи» Алекс Мерет и Кевин Малькюи недавно сдали положительный тест на коронавирус. После подтверждения этих случаев, в Серии А насчитывается уже 54 зараженных футболиста.

Напомним, что ранее в составе неаполитанского клуба коронавирусом заразились нападающий Виктор Осимхен и полузащитник Ирвинг Лосано. Оба футболиста уже практически восстановились от болезни и в ближайшее время готовятся вернуться в строй.

Что касается Мерета и Малькюи, то оба футболиста не являются основными в «Наполи» в этом сезоне. Мерет провел 2 матча в Серии А, а на счету Малькюи 5 игр в чемпионате.