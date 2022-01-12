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Чемпионат Италии. Серия А

​Появилась информация о причине госпитализации Райолы

12 Января 2022 • 19:35 Комментировать

В среду появилась информация о том, что известный агент Мино Райола был срочно прооперирован и находится в критическом состоянии. Впрочем, эта информация была преувеличена, о чём свидетельствует комментарий представителя футбольного агента. 

«Мино Райола подвергался медицинским обследованиям, для которых требовалась анестезия. Это плановые проверки, экстренного вмешательства не было», - говорится в сообщении на страничке самого Райолы в социальных сетях.

Отметим, что Мино Райола является агентом множества известных футболистов, в частности Златана Ибрагимовича, Эрлинга Холанна и Джанлуиджи Доннаруммы.

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Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола
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