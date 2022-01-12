​Появилась информация о причине госпитализации Райолы

В среду появилась информация о том, что известный агент Мино Райола был срочно прооперирован и находится в критическом состоянии. Впрочем, эта информация была преувеличена, о чём свидетельствует комментарий представителя футбольного агента.

«Мино Райола подвергался медицинским обследованиям, для которых требовалась анестезия. Это плановые проверки, экстренного вмешательства не было», - говорится в сообщении на страничке самого Райолы в социальных сетях.

Отметим, что Мино Райола является агентом множества известных футболистов, в частности Златана Ибрагимовича, Эрлинга Холанна и Джанлуиджи Доннаруммы.