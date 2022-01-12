Защитник «Милана» заразился COVID-19 во время Кубка африканских наций

Незапланированная потеря для «Милана» - защитник клуба Фоде Балло-Туре заразился COVID-19 во время Кубка африканских наций, на котором он защищает цвета Сенегала. Эту неприятную новость сообщила в специальном пресс-релизе сенегальская федерация футбола.
Вместе с Балло-Туре коронавирусом заразился Идрисса Гана Гейе, футболист «ПСЖ». Таким образом, в ближайшее время рассчитывать на них сборная Сенегала не сможет. Насчет клубов вопросы пока остаются открытыми. Балло-Туре выступает за «Милан» с прошлого года, Гейе присоединился к «ПСЖ» в 2019 году.
Situation Covid-19 | La FSF informe qu’à la suite des tests PCR obligatoires faits ce mercredi 12/01/2022, soit 48h avant le match officiel Sénégal vs Guinée, les résultats de 2 joueurs (Idrissa Gana Gueye et Fode Ballo Touré) sont revenus positifs. #AFCON2021 pic.twitter.com/uuLvaz9P6z— FSF (@Fsfofficielle) January 12, 2022
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