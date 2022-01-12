Защитник «Милана» заразился COVID-19 во время Кубка африканских наций

Незапланированная потеря для «Милана» - защитник клуба Фоде Балло-Туре заразился COVID-19 во время Кубка африканских наций, на котором он защищает цвета Сенегала. Эту неприятную новость сообщила в специальном пресс-релизе сенегальская федерация футбола.

Вместе с Балло-Туре коронавирусом заразился Идрисса Гана Гейе, футболист «ПСЖ». Таким образом, в ближайшее время рассчитывать на них сборная Сенегала не сможет. Насчет клубов вопросы пока остаются открытыми. Балло-Туре выступает за «Милан» с прошлого года, Гейе присоединился к «ПСЖ» в 2019 году.