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Чемпионат Италии. Серия А

Мино Райолу срочно прооперировали

12 Января 2022 • 16:42 Комментировать

Известный агент Мино Райола был вынужден лечь на операционный стол для срочного хирургического вмешательства. Что именно произошло с ним, пока что не сообщается. В информационной сводке от La Gazzetta Dello Sport сообщается лишь то, что известный в футбольном мире менеджер и агент остается под врачебным надсмотром в миланской клинике «Сан-Рафаэло».

Родившийся в Италии Мино вырос в Нидерландах, и свои первые трансферы провернул в начале 90-х годов прошлого столетия. Сейчас свободно разговаривающий на семи языках Райола является одним из самых известных и влиятельных футбольных агентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Мино Райола
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