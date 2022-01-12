«Аталанта» назвала условие трансфера Миранчука, на россиянина претендует «Сампдория»

Генуэзская «Сампдория» готова сделать предложение по трансферу российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом рапортуют журналисты TuttoAtalanta.

Если верить источнику, «моряки» планируют взять полузащитника в аренду до завершения сезона-2021/2022 с правом последующего выкупа. Бергамаски готовы оформить сделку, если будет пописана сумма обязательного выкупа в размере 15 миллионов евро.

Ранее также поговаривали, что интерес к Миранчуку проявляют «Дженоа» и «Верона». «Торино» решил выйти из гонки за Алексея.

В этом сезоне на счету россиянина один гол и два ассиста в 13 матчах.