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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» назвала условие трансфера Миранчука, на россиянина претендует «Сампдория»

12 Января 2022 • 11:57 Комментировать

Генуэзская «Сампдория» готова сделать предложение по трансферу российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом рапортуют журналисты TuttoAtalanta.

Если верить источнику, «моряки» планируют взять полузащитника в аренду до завершения сезона-2021/2022 с правом последующего выкупа. Бергамаски готовы оформить сделку, если будет пописана сумма обязательного выкупа в размере 15 миллионов евро.

Ранее также поговаривали, что интерес к Миранчуку проявляют «Дженоа» и «Верона». «Торино» решил выйти из гонки за Алексея.

В этом сезоне на счету россиянина один гол и два ассиста в 13 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Сампдория Алексей Миранчук
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