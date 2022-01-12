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Эриксен, перенёсший остановку сердца, вернулся к тренировкам на поле видео

12 Января 2022 • 09:59 Комментировать

Датский полузащитник Кристиан Эриксен, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интер», начинает постепенно набирать игровые кондиции. Футболист уже возобновил тренировки, о чем свидетельствует видео в популярном твиттер-аккаунте 433.

Напомним, что хавбек перенес остановку сердца во время матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1). После этого Кристиану установили специальный дефибриллятор.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Эриксена фигурируют несколько известных клубов. Пригласить датчанина готовы «Аякс», «Монако», «Копенгаген» и «Оденсе».

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Евро-Футбол.Ру,
Кристиан Эриксен
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