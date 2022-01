Датский полузащитник Кристиан Эриксен, пребывающий в статусе свободного агента после ухода из миланского «Интер», начинает постепенно набирать игровые кондиции. Футболист уже возобновил тренировки, о чем свидетельствует видео в популярном твиттер-аккаунте 433.

Напомним, что хавбек перенес остановку сердца во время матча группового этапа чемпионата Европы-2020 между сборными Дании и Финляндии (0:1). После этого Кристиану установили специальный дефибриллятор.

Среди возможных вариантов продолжения карьеры Эриксена фигурируют несколько известных клубов. Пригласить датчанина готовы «Аякс», «Монако», «Копенгаген» и «Оденсе».

So good to see @ChrisEriksen8 back in training again pic.twitter.com/2lhpNY8kH8