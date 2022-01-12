Кулибали рассказал, почему сорвался трансфер в «ПСЖ»

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался об интересе со стороны французского «ПСЖ».

«Переговоры действительно имели место быть. Многие клубы проявляли интерес ко мне, был «ПСЖ» и другие. «Наполи» получал предложения, но решил не отпускать меня. Таким образом клуб показал, что дорожит мной», - передает слова африканца Canal Supporters.

30-летний защитник выступает в составе парижского клуба с лета 2014 года, его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Калиду составляет 45 миллионов евро.