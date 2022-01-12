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Кулибали рассказал, почему сорвался трансфер в «ПСЖ»

12 Января 2022 • 09:19 Комментировать (1)

Сенегальский защитник «Наполи» Калиду Кулибали высказался об интересе со стороны французского «ПСЖ».

«Переговоры действительно имели место быть. Многие клубы проявляли интерес ко мне, был «ПСЖ» и другие. «Наполи» получал предложения, но решил не отпускать меня. Таким образом клуб показал, что дорожит мной», - передает слова африканца Canal Supporters.

30-летний защитник выступает в составе парижского клуба с лета 2014 года, его действующее трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2023 года. По оценке портала Transfermarkt, стоимость Калиду составляет 45 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Калиду Кулибали
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
AlessandroDP
12 Января 2022 в 09:25
> 30-летний защитник выступает в составе парижского клуба с лета 2014 года
–––
Яснопонятно))
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