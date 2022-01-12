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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри отказал «Реалу» ради «Ювентуса»

12 Января 2022 • 08:10 Комментировать

У нынешнего наставника туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри была возможность возглавить мадридский «Реал» в мае 2021 года, однако специалист сделал выбор в пользу «старой синьоры». Об этом сообщил в своем твиттер-аккаунте инсайдер Фабрицио Романо.

«Массимилиано был близок к «Реалу», бумаги были готовы, нужно было лишь поставить подписи. Но Аллегри отдал предпочтение возвращению в Турин», - приводятся слова агента тренера.

В текущем сезоне итальянского чемпионата «старая синьора» набрала 38 баллов и располагается на пятой строчке в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Массимилиано Аллегри
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