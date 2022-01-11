Лосано возвращается в строй

«Наполи» анонсировал скорое возвращение в строй мексиканского вингера Ирвинга Лосано. Его тест на COVID-19 дал отрицательный результат, и это означает, что Лосано может вернуться к тренировкам. Он выбыл из строя 28 декабря прошлого года, когда выяснилось, что 26-летний игрок также стал жертвой очередной волны заболевания. Сейчас ожидается возвращение мексиканца в Италию, хотя вряд ли он сможет сыграть в кубковом матче против «Фиорентины» в четверг.

Возвращение Лосано, связанного с «Наполи» контрактом до 2024 года, - хорошая новость для команды Лучано Спаллетти, столкнувшейся с острым кризисом игроков из-за вспышки COVID-19.