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Чемпионат Италии. Серия А

Лосано возвращается в строй

11 Января 2022 • 23:31 Комментировать
Болонья
...
Наполи
17.01 20:30

«Наполи» анонсировал скорое возвращение в строй мексиканского вингера Ирвинга Лосано. Его тест на COVID-19 дал отрицательный результат, и это означает, что Лосано может вернуться к тренировкам. Он выбыл из строя 28 декабря прошлого года, когда выяснилось, что 26-летний игрок также стал жертвой очередной волны заболевания. Сейчас ожидается возвращение мексиканца в Италию, хотя вряд ли он сможет сыграть в кубковом матче против «Фиорентины» в четверг.

Возвращение Лосано, связанного с «Наполи» контрактом до 2024 года, - хорошая новость для команды Лучано Спаллетти, столкнувшейся с острым кризисом игроков из-за вспышки COVID-19.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Ирвинг Лосано
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