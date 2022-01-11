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Чемпионат Италии. Серия А

Майораль может уйти в аренду в «Хетафе»

11 Января 2022 • 22:53 Комментировать
Хетафе
...
Гранада
2.22 3.00 3.75
20.01 21:00

Нападающий итальянской «Ромы» Борха Майораль может вернуться в Ла Лигу, где в его услугах заинтересован «Хетафе». После трансфера Тэмми Абрахама из «Челси», Майораль стал крайне редко выходить в основе – именно поэтому игрок хочет сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что в данный момент испанец играет за «Рому» на правах аренды из «Реала». Мадридский клуб уже обратился к своим арендаторам с просьбой отпустить Майораля в аренду в «Хетафе».

Испанец играет за «Рому» с 2020 года. В прошлом сезоне он смог забить 10 голов в 31 матче Серии А. Что же касается этой кампании, то футболист смог выйти на поле всего 5 раз и не отличился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Хетафе Борха Майораль
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