Майораль может уйти в аренду в «Хетафе»

Нападающий итальянской «Ромы» Борха Майораль может вернуться в Ла Лигу, где в его услугах заинтересован «Хетафе». После трансфера Тэмми Абрахама из «Челси», Майораль стал крайне редко выходить в основе – именно поэтому игрок хочет сменить команду в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что в данный момент испанец играет за «Рому» на правах аренды из «Реала». Мадридский клуб уже обратился к своим арендаторам с просьбой отпустить Майораля в аренду в «Хетафе».

Испанец играет за «Рому» с 2020 года. В прошлом сезоне он смог забить 10 голов в 31 матче Серии А. Что же касается этой кампании, то футболист смог выйти на поле всего 5 раз и не отличился ни одним результативным действием.