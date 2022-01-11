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Чемпионат Италии. Серия А

​У Инсинье незначительная травма

11 Января 2022 • 18:38 Комментировать

«Наполи» рассказал о состоянии форварда Лоренцо Инсинье. Обследование после полученного в матче против «Сампдории» болезненного удара выявило у капитана неаполитанцев незначительную мышечную травму. Инсинье уже начал лечение.

Напомним, что по завершению сезона 2021/2022 Лоренцо Инсинье перейдёт из «Наполи» в «Торонто» на правах свободного агента. Контракт уже был подписан.

Также «Наполи» рассказал о том, что на днях нападающий Виктор Осимхен возобновит работу в общей группе в специальной защитной маске. В ноябрьской игре с «Интером» нигериец получил серьёзную травму лица.  В начале 2022 года Осимхен перенёс коронавирус.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
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