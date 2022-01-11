Сага о будущем Пауло Дибалы серьёзно затянулась. Ожидалось, что в декабре стороны, наконец, ударят по рукам, договорившись о новом контракте, но этого не произошло. Новый раунд переговоров намечен не февраль.

La Gazzetta dello Sport сообщает на своих страницах о новом повороте в этой саге. Учитывая финансовые трудности и убыток по итогам прошлого сезона, «Ювентус» на следующей встрече не предложит Дибале оклад в 10 миллионов евро в год. Туринцы готовы предложить аргентинцу новый контракт с текущей зарплатой (7,3 миллиона евро за сезон) или даже с её понижением. Вся эта ситуация ставит под вопрос сохранение Дибалы в рядах «старой синьоры».