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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри не стал говорить об Азмуне

11 Января 2022 • 16:18 Комментировать

«Ювентус» потерял Федерико Кьезу до конца сезона из-за травмы колена. Поговаривают, что туринцы могут заменить игрока Сердаром Азмуном из «Зенита». Впрочем, рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не стал давать комментариев на этот счёт.

«Я разговаривал с Кьезой после игры и вчера утром. Мне жаль его и итальянский футбол, но такое случается. Федерико ещё молод, и у него есть время восстановиться. Психологически он в порядке.

Кем заменить Кьезу? Я не буду говорить о трансферах. Посмотрим, что будет. У нас есть Кулушевски, Кайо Жорже, Мората, Дибала. Плюс на позиции вингера может сыграть Куадрадо», - сказал Аллегри на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Сердар Азмун Федерико Кьеза
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