Канчельскис: «Жалко Кокорина - подавал большие надежды, а сейчас получает смешные премии»

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. После перехода из «Спартака» Кокорин так и не смог заиграть во Флоренции, он лишь изредка выходил на поле со скамейки запасных.

«Жалко Кокорина - подавал большие надежды, а сейчас получает смешные премии. Если у него есть желание играть, то надо продолжать, если нет - лучше заканчивать. Все зависит от него», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Александр был признан главным «Посмешищем» года в чемпионате Италии.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин провел пять матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.