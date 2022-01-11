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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис: «Жалко Кокорина - подавал большие надежды, а сейчас получает смешные премии»

11 Января 2022 • 12:43 Комментировать

Бывший нападающий сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о будущем форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. После перехода из «Спартака» Кокорин так и не смог заиграть во Флоренции, он лишь изредка выходил на поле со скамейки запасных.

«Жалко Кокорина - подавал большие надежды, а сейчас получает смешные премии. Если у него есть желание играть, то надо продолжать, если нет - лучше заканчивать. Все зависит от него», - цитирует Канчельскиса Sport24.

Ранее Александр был признан главным «Посмешищем» года в чемпионате Италии.

В нынешнем сезоне Серии А россиянин провел пять матчей, в которых не отметился голевыми действиями. Контракт форварда с итальянским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Кокорин Андрей Канчельскис
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