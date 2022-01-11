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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» может усилиться экс-полузащитником «МЮ»

11 Января 2022 • 08:58 Комментировать

Известный португальский полузащитник Луиш Нани, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, об этом отрапортовал на своем сайте инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям журналиста, бывший игрок «МЮ» и римского «Лацио» находится в сфере интересов генуэзского «Дженоа», провально выступающего под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. Кроме «грифонов», интерес к 35-летнему португальцу проявляет «Болонья».

Последним местом работы Луиша был «Орландо», за который он провел 88 матчей, забил 31 гол и отдал 25 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Луиш Нани
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