«Дженоа» может усилиться экс-полузащитником «МЮ»

Известный португальский полузащитник Луиш Нани, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в итальянском чемпионате, об этом отрапортовал на своем сайте инсайдер Джанлука ди Марцио.

По сведениям журналиста, бывший игрок «МЮ» и римского «Лацио» находится в сфере интересов генуэзского «Дженоа», провально выступающего под руководством украинского специалиста Андрея Шевченко. Кроме «грифонов», интерес к 35-летнему португальцу проявляет «Болонья».

Последним местом работы Луиша был «Орландо», за который он провел 88 матчей, забил 31 гол и отдал 25 результативных передач.