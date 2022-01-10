«Интер» уверен, что Брозович продлит контракт

Миланский «Интер» уверен в том, что хорватский полузащитник Марцело Брозович продлит контракт с клубом в ближайшее время. Соглашение игрока с «нерадзурри» рассчитано до июня этого года.

Напомним, что ранее итальянская пресса заявляла о том, что Брозовича не устраивают финансовые условия, которые ему предлагают в «Интере».

Хорват оказался на «Джузеппе Меацца» в январе 2015 года, когда «Интер» арендовал его у загребского «Динамо», а затем выкупил всего за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне Брозович помог команде завоевать Скудетто, а в этой кампании отметился одним голевым пасом в 20 матчах.