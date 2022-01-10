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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» уверен, что Брозович продлит контракт

10 Января 2022 • 18:50 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
13.02 21:30

Миланский «Интер» уверен в том, что хорватский полузащитник Марцело Брозович продлит контракт с клубом в ближайшее время. Соглашение игрока с «нерадзурри» рассчитано до июня этого года.

Напомним, что ранее итальянская пресса заявляла о том, что Брозовича не устраивают финансовые условия, которые ему предлагают в «Интере».

Хорват оказался на «Джузеппе Меацца» в январе 2015 года, когда «Интер» арендовал его у загребского «Динамо», а затем выкупил всего за 5 миллионов евро. В прошлом сезоне Брозович помог команде завоевать Скудетто, а в этой кампании отметился одним голевым пасом в 20 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Марсело Брозович
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