«Милан» нашел альтернативы Ботману

Итальянский «Милан» хочет приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно. Так как главная цель «россонери» Свен Ботман из «Лилля» наверняка останется во Франции, «Милан» переключил свое внимание на других кандидатов.

По информации Football Italia, «россонери» хотят арендовать одного из двух центральных защитников АПЛ. В шорт-листе у клуба находятся Эрик Байи из «Манчестер Юнайтед» и Натан Аке из «Манчестер Сити». Оба игрока получают недостаточно игрового времени в своих нынешних клубах, поэтому будут не против сменить клуб в ближайшее время.

Напомним, что «Милан» начал искать центрального защитника после травмы колена Симона Кьяера, которая выбила датчанина из строя на длительный срок.