Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» нашел альтернативы Ботману

10 Января 2022 • 18:43 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
13.02 21:30

Итальянский «Милан» хочет приобрести центрального защитника в зимнее трансферное окно. Так как главная цель «россонери» Свен Ботман из «Лилля» наверняка останется во Франции, «Милан» переключил свое внимание на других кандидатов.

По информации Football Italia, «россонери» хотят арендовать одного из двух центральных защитников АПЛ. В шорт-листе у клуба находятся Эрик Байи из «Манчестер Юнайтед» и Натан Аке из «Манчестер Сити». Оба игрока получают недостаточно игрового времени в своих нынешних клубах, поэтому будут не против сменить клуб в ближайшее время.

Напомним, что «Милан» начал искать центрального защитника после травмы колена Симона Кьяера, которая выбила датчанина из строя на длительный срок.

Оценить новость
- 0
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Натан Аке Эрик Байи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
НАПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 16 минута Торино 0:0 Фиорентина 3.05 3.35 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Января
18:57 · Италия. Серия А
Андреа Конти переходит в «Сампдорию»
18:50 · Италия. Серия А
«Интер» уверен, что Брозович продлит контракт
18:43 · Италия. Серия А
«Милан» нашел альтернативы Ботману
18:33 · Англия. Премьер-лига
Кьеза и Кулушевски не перейдут в «Тоттенхэм» 2
18:30 · Италия. Серия А
«Интер» в поиске замены для Перишича
18:04 · Италия. Серия А
Белотти отклонил предложение из Саудовской Аравии 1
17:48 · Голландия. Эредивизие
«Наполи» нашел замену Инсинье в Нидерландах
17:19 · Италия. Серия А
«Интер» выкупит Корреа в феврале
16:50 · Италия. Серия А
Президент «Ювентуса» заразился коронавирусом
16:22 · Италия. Серия А
Пеллегри может продолжит карьеру в другом клубе Серии А
15:45 · Италия. Серия А
Осимхен может вернуться в строй на следующей неделе
15:13 · Италия. Серия А
Моуринью считает игроков «Ромы» «мягкими» и «слабыми» людьми 2
15:09 · Италия. Серия А
Кьеза выбыл до конца сезона 2
14:21 · Италия. Серия А
Делофеу похвалил свою команду после поражения 2:6
12:30 · Италия. Серия А
Иско не нужен «Фиорентине» 2
Все новости
Рекомендуем