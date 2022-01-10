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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» выкупит Корреа в феврале

10 Января 2022 • 17:19 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
13.02 21:30

Миланский «Интер» в феврале намерен выкупить полузащитника Хоакина Корреа из «Лацио» на постоянной основе. Напомним, что футболист переехал на «Джузеппе Меацца» летом 2021 года на правах аренды с суммой выкупа в 25 миллионов евро.

Согласно арендному соглашению, «Интер» сможет выкупить игрока не раньше второго февраля – сообщает Football Italia. В этом сезоне Корреа провел за «нерадзурри» 13 матчей в Серии А, в которых отметился 4 голами и одной результативной передачей.

Прошлым летом аргентинца активно связывали с «Арсеналом» и «Эвертоном», но в итоге игрок последовал за своим тренером Симоне Индзаги в «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Серия А Хоакин Корреа
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