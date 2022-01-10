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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен может вернуться в строй на следующей неделе

10 Января 2022 • 15:45 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
13.02 21:30

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к возвращению в строй после травмы лица, полученной в ноябрьском матче против миланского «Интера».

По сообщениям Football Italia, Осимхен на этой неделе пройдет медицинское обследование, и если его результаты окажутся позитивными, то нигериец вернется в строй уже на следующей неделе.

Напомним, что Осимхен перешел в «Наполи» из французского «Лилля» в сентябре 2020 года за 72,5 миллиона евро. В этом сезоне нигериец провел за неаполитанский клуб 11 матчей в Серии А, в которых отметился 5 забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Наполи Виктор Осимхен
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