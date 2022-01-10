Осимхен может вернуться в строй на следующей неделе

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен близок к возвращению в строй после травмы лица, полученной в ноябрьском матче против миланского «Интера».

По сообщениям Football Italia, Осимхен на этой неделе пройдет медицинское обследование, и если его результаты окажутся позитивными, то нигериец вернется в строй уже на следующей неделе.

Напомним, что Осимхен перешел в «Наполи» из французского «Лилля» в сентябре 2020 года за 72,5 миллиона евро. В этом сезоне нигериец провел за неаполитанский клуб 11 матчей в Серии А, в которых отметился 5 забитыми мячами.