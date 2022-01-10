Делофеу похвалил свою команду после поражения 2:6

9 января состоялся матч 21-го тура Серии А, где «Удинезе» дома уступил «Аталанте» со счётом 2:6.

Несмотря на столь неприятный результат, форвард команды из Удине Херард Делофеу был благодарен товарищам за игру, ведь «Удинезе» перед матчем испытывал серьёзные трудности, связанные с COVID-19.

Испанец выложил пост в «Инстаграме»: «Со вторника по воскресенье мы были дома на карантине, а затем отправились на игру. 12 положительных тестов, 8 игроков, которые тренировались на поле в одиночку. Я могу только аплодировать каждому из моих товарищей по команде просто за то, что они сегодня вышли на поле ради любви к нашему виду спорта и надеемся, что это никогда больше не повторится, потому что мы профессионалы до мозга костей».

Делофеу провёл полный матч и получил высокие оценки.