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Чемпионат Италии. Серия А

Делофеу похвалил свою команду после поражения 2:6

10 Января 2022 • 14:21 Комментировать
Удинезе
2:6
Аталанта
окончен

9 января состоялся матч 21-го тура Серии А, где «Удинезе» дома уступил «Аталанте» со счётом 2:6.

Несмотря на столь неприятный результат, форвард команды из Удине Херард Делофеу был благодарен товарищам за игру, ведь «Удинезе» перед матчем испытывал серьёзные трудности, связанные с COVID-19. 

Испанец выложил пост в «Инстаграме»:  «Со вторника по воскресенье мы были дома на карантине, а затем отправились на игру. 12 положительных тестов, 8 игроков, которые тренировались на поле в одиночку. Я могу только аплодировать каждому из моих товарищей по команде просто за то, что они сегодня вышли на поле ради любви к нашему виду спорта и надеемся, что это никогда больше не повторится, потому что мы профессионалы до мозга костей».

Делофеу провёл полный матч и получил высокие оценки.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Херард Делофеу
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