Иско не нужен «Фиорентине»

Испанского хавбека Иско не будет в «Фиорентине». Флорентийский клуб не собирается подписывать игрока мадридского «Реала», об этом сообщил спортивный директор «фиалок» Даниэле Праде.

«Фиорентина» на планирует покупать Иско. Этот вариант не рассматривается. Мы даже не в курсе, кто у него агент», - приводятся слова функционера в твиттер-аккаунте инсайдера Фабрицио Романо.

Таким образом, в списке претендентов на Иско фигурируют два клуба: «Севилья» и «Ньюкасл».

29-летний футболист защищает цвета «Реала» с 2013 года. Его контракт истекает через полгода, а трансферная стоимость составляет девять миллионов евро.