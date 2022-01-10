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Чемпионат Италии. Серия А

Кришито назвал позорной игру «Дженоа»

10 Января 2022 • 11:32 Комментировать
Дженоа
0:1
Специя
окончен

Бывший защитник «Зенита» Доменико Кришито, ныне являющийся капитаном генуэзского «Дженоа», извинился перед болельщиками «грифонов» после очередного провального выступления. В рамках 21-го тура чемпионата Италии подопечные Андрея Шевченко проиграли на своем поле «Специи» (0:1).

«Нам нет оправдания. Это было позорное выступление, вся ответственность лежит на игроках. Нам нужно взять себя в руки и исправить ошибки. Мы должны поднять голову и идти вперед как грифоны», - гласит сообщение Доменико в инстаграм-аккаунте.

«Дженоа» находится в подвале Серии А. Команда с 12 баллами располагается на предпоследнем месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Дженоа Доменико Кришито
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