«Реал» возобновил интерес к полузащитнику «Милана»

Полузащитник «Милана» Франк Кесси снова фигурирует в трансферных слухах. По данным The Sun, к кандидатуре ивуарийского футболиста вернулся мадридский «Реал». Боссы «сливочных» могут подписать игрока в январское транферное окно.

Ранее сообщалось, что ни один из клубов не хочет иметь дело с Кесси из-за высоких требований хавбека по заработной плате. Однако «Реал» предпримет попытку договориться с африканским футболистом.

Трансферная стоимость Франка оценивается в 48 миллионов евро. На счету полузащитника пять забитых мячей и одна результативная передача в 21 поединке за «россонери» в текущем сезоне.