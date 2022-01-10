«Атлетико» хочет подписать одноклубника Кокорина

Мадридский «Атлетико» обратил внимание на итальянский трансферный рынок. В поле зрения «матрасников» попал защитник «Фиорентины» Никола Миленкович. В подписании сербского игрока заинтересован рулевой испанского клуба Диего Симеоне. Об этом сообщает Fiorentinanews.

Источник отмечает, что Миленкович подходит под тип защитника, который нравится аргентинскому специалисту.

Никола играет в составе флорентийского коллектива с 2017 года. Его контракт с «фиалками» рассчитан до окончания сезона-2022/2023. Рыночная стоимость защитника оценивается в 23 миллиона евро.

Добавим, что за «Фиорентину» выступает российский форвард Александр Кокорин.