Пять клубов Серии А претендуют на игрока «Интера»

Многие клубы Серии А проявляют интерес к полузащитнику миланского «Интера» Стефано Сенси. По данным журналиста Николо Скиры, игрок может сменить команду в текущее трансферное окно.

В подписании Сенси заинтересованы сразу пятеро представителей элитного дивизиона чемпионата Италии. Речь идет о «Фиорентине», «Сампдории», «Дженоа», «Сассуоло» и «Кальяри». Все претенденты рассчитывают арендовать Стефано до конца сезона.

В свою очередь полузащитник не хочет покидать гранд и переходить в один из середняков Серии А.

В этом сезоне Сенси получает мало игрового времени. В Серии А он провел девять матчей, появляясь на поле в концовке игры.