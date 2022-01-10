Миранчук - второй футболист в сезоне Серии А, оформивший два ассиста после выхода на замену

В матче 21-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде разгромила «Удинезе» со счетом 6:2. В концовке встречи на поле появился российский полузащитник Алексей Миранчук. Несмотря на малое количество игрового времени, хавбек отметился двумя результативными передачами.

По данным в твиттер-аккаунте Opta Sport, Алексей стал лишь вторым футболистом, оформившим дубль по ассистам после выхода на замену в матче Серии А этого сезона. Ранее подобное удалось лишь полузащитнику «Лацио» Луису Альберто в игре с «Дженоа».

В последнее время в СМИ муссируются слухи о возможном уходе Миранчука из «Аталанты». Сообщалось об интересе к россиянину со стороны генуэзского «Дженоа» и миланского «Интера».