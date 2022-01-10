Моуринью анонсировал трансфер «Ромы»

«Рома» вскоре объявит о трансфере. Об этом рассказал рулевой столичного коллектива Жозе Моуринью.

По словам португальского специалиста, «волки» усилят состав новым полузащитником. Об этом сообщается в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры.

Скорее всего, римляне подпишут хавбека «Порту» Сержиу Оливейру. «Рома» планирует оформить трансфер игрока на правах аренды с опцией последующего выкупа за 15 миллионов евро.

Оливейра связан контрактными обязательствами с «драконами» до середины 2025 года. В текущем сезоне 29-летний португалец забил два мяча в 13 поединках Примейры.