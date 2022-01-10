«Интер» может усилиться защитником «ПСЖ»

Фланговый защитник Левен Кюрзава близок к уходу из «ПСЖ». Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Как стало известно журналистам, у 29-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в итальянском чемпионате. Заинтересованность в услугах защитника проявляет миланский «Интер». Сумма потенциального трансфера Левена может составить порядка девяти миллионов евро.

Кюрзава в нынешнем розыгрыше чемпионата Франции не провел ни одного матча. Трудовое соглашение футболиста с парижским грандом рассчитано до середины 2024 года.