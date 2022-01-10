«Дженоа» может уволить Шевченко

Украинский специалист Андрей Шевченко может быть уволен с поста рулевого «Дженоа». Генуэзский коллектив провально выступает под руководством нового наставника. В последнем поединке команда потерпела минимальное поражение от «Специи» со счетом 0:1.

По сообщениям Telenord, руководство задумалось над возвращением на пост главного тренера Давиде Баллардини. Также «Дженоа» проявляет интерес к еще одному экс-наставнику команды Роландо Марану.

Под руководством Шевченко «грифоны» сыграли девять поединков в Серии А, в которых не одержали ни одной победы. Команда шесть раз проиграла и трижды разошлась миром с соперниками.