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Чемпионат Италии. Серия А

Главный тренер «Вероны»: «Это была странная игра»

10 Января 2022 • 02:07 Комментировать
Верона
1:2
Салернитана
окончен

Главный тренер «Вероны» Игор Тудор подвёл итоги матча 21 тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

На послематчевой пресс-конференции Тудор подчеркнул, что его команда не успела полностью восстановиться после прошлой игры со «Специей», которая была шестого января. Из-за этого не получилось показать привычный футбол, который привыкли видеть болельщики «Вероны».

Наставник «Вероны» подчеркнул, что у него конечно же есть разочарование от такого результата, но при этом он недоволен и некоторыми судейскими решениями. При этом Тудор добавил, что были и его ошибки в тактическом плане. Сами футболисты не смогли использовать свои моменты на поле должным образом, чтобы перевернуть игру в свою пользу после ответного забитого гола, приводит слова Тудора официальный сайт «Вероны».

Напоминаем, что в матче 21 тура чемпионата Италии «Верона» на своём поле неожиданно уступила «Салернитане» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Верона Салернитана Игор Тудор
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окончен Дженоа 0:1 Специя 2.18 3.15 3.75
окончен Верона 1:2 Салернитана 1.35 5.30 9.00
окончен Интер Милан 2:1 Лацио 1.37 5.20 8.50
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