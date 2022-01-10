Главный тренер «Вероны»: «Это была странная игра»

Главный тренер «Вероны» Игор Тудор подвёл итоги матча 21 тура чемпионата Италии против «Салернитаны».

На послематчевой пресс-конференции Тудор подчеркнул, что его команда не успела полностью восстановиться после прошлой игры со «Специей», которая была шестого января. Из-за этого не получилось показать привычный футбол, который привыкли видеть болельщики «Вероны».

Наставник «Вероны» подчеркнул, что у него конечно же есть разочарование от такого результата, но при этом он недоволен и некоторыми судейскими решениями. При этом Тудор добавил, что были и его ошибки в тактическом плане. Сами футболисты не смогли использовать свои моменты на поле должным образом, чтобы перевернуть игру в свою пользу после ответного забитого гола, приводит слова Тудора официальный сайт «Вероны».

Напоминаем, что в матче 21 тура чемпионата Италии «Верона» на своём поле неожиданно уступила «Салернитане» со счётом 1:2.