«Интер» одолел «Лацио» в главном матче дня

В центральном матче тура в Италии встретились «Интер» с «Лацио». Новые подопечные Симоне Индзаги доминировали в этой паре, Лаутаро Мартинес имел моменты, и его гол отметили из-за офсайда, но открыл счет Алессандро Бастони ударом с линии штрафной. Тут же Чиро Иммобиле эффектно разобрался с голкипером и восстановил паритет. Решающей стала атака «Интера» с ударом Милана Шкриньяра. Иммобиле едва не спас гостей, но мяч отменили из-за положения вне игры.

«Интер» выиграл со счетом 2:1 и вернулся на вершину.