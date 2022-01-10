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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» одолел «Лацио» в главном матче дня

10 Января 2022 • 00:45 Комментировать
Верона
1:2
Салернитана
окончен

В центральном матче тура в Италии встретились «Интер» с «Лацио». Новые подопечные Симоне Индзаги доминировали в этой паре, Лаутаро Мартинес имел моменты, и его гол отметили из-за офсайда, но открыл счет Алессандро Бастони ударом с линии штрафной. Тут же Чиро Иммобиле эффектно разобрался с голкипером и восстановил паритет. Решающей стала атака «Интера» с ударом Милана Шкриньяра. Иммобиле едва не спас гостей, но мяч отменили из-за положения вне игры.

«Интер» выиграл со счетом 2:1 и вернулся на вершину.

Протокол игры  
Верона 1:2 Салернитана
    29' Джурич Милан II (0:1)
(1:1) Лазович Дарко 63'    
    70' Кастанос Григорис (1:2)
Пандур Ивор Казале Николо   85' (Тамез Адриен (   85') Гюнтер Корай   90' Чеккерини Федерико Депаоли Фабио   59' (Калинич Никола (   59') Велозу Мигель Илич Иван   89' Лазович Дарко Ласанья Кевин Капрари Джанлука Симеоне Джованни   59' (Барак Антонин (   59')
Запасные: Mattia Chiesa Рюэгг Кевин Пьеробон Кристиан
Белек Вид Весели Фредерик   85' (Кечрида Вайди (   85') Дьомбер Норберт   36' Гальоло Риккардо Цортеа Надир   71' (Делли Карри Филиппо (   71') Кулибали Мамаду   76' (Бонаццоли Федерико (   76') Ди Таккио Франческо   89' Кастанос Григорис   31' Ярошински Павел Гондо Седрик   76' (Капецци Леонардо (   76') Джурич Милан II
Запасные: Фиорилло Винченцо Де Маттейс Якопо Скьявоне Андреа Руссо Алессандро
09 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

Протокол игры  
Верона 1:2 Салернитана
    29' Джурич Милан II (0:1)
(1:1) Лазович Дарко 63'    
    70' Кастанос Григорис (1:2)
Пандур Ивор Казале Николо   85' (Тамез Адриен (   85') Гюнтер Корай   90' Чеккерини Федерико Депаоли Фабио   59' (Калинич Никола (   59') Велозу Мигель Илич Иван   89' Лазович Дарко Ласанья Кевин Капрари Джанлука Симеоне Джованни   59' (Барак Антонин (   59')
Запасные: Mattia Chiesa Рюэгг Кевин Пьеробон Кристиан
Белек Вид Весели Фредерик   85' (Кечрида Вайди (   85') Дьомбер Норберт   36' Гальоло Риккардо Цортеа Надир   71' (Делли Карри Филиппо (   71') Кулибали Мамаду   76' (Бонаццоли Федерико (   76') Ди Таккио Франческо   89' Кастанос Григорис   31' Ярошински Павел Гондо Седрик   76' (Капецци Леонардо (   76') Джурич Милан II
Запасные: Фиорилло Винченцо Де Маттейс Якопо Скьявоне Андреа Руссо Алессандро
09 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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окончен Дженоа 0:1 Специя 2.18 3.15 3.75
окончен Верона 1:2 Салернитана 1.35 5.30 9.00
окончен Интер Милан 2:1 Лацио 1.37 5.20 8.50
10.01  19:00 Торино ... Фиорентина 3.05 3.35 2.40
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