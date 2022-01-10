«Интер» одолел «Лацио» в главном матче дня

В центральном матче тура в Италии встретились «Интер» с «Лацио». Новые подопечные Симоне Индзаги доминировали в этой паре, Лаутаро Мартинес имел моменты, и его гол отметили из-за офсайда, но открыл счет Алессандро Бастони ударом с линии штрафной. Тут же Чиро Иммобиле эффектно разобрался с голкипером и восстановил паритет. Решающей стала атака «Интера» с ударом Милана Шкриньяра. Иммобиле едва не спас гостей, но мяч отменили из-за положения вне игры.
«Интер» выиграл со счетом 2:1 и вернулся на вершину.
Протокол игры
|Верона
|1:2
|Салернитана
|29' Джурич Милан II (0:1)
|(1:1) Лазович Дарко 63'
|70' Кастанос Григорис (1:2)
Пандур Ивор • Казале Николо 85' ( Тамез Адриен ( 85') • Гюнтер Корай • 90'Чеккерини Федерико • Депаоли Фабио 59' ( Калинич Никола ( 59') • Велозу Мигель • Илич Иван • 89'Лазович Дарко • Ласанья Кевин • Капрари Джанлука • Симеоне Джованни 59' ( Барак Антонин ( 59')
Запасные: Mattia Chiesa • Рюэгг Кевин • Пьеробон Кристиан
Белек Вид • Весели Фредерик 85' ( Кечрида Вайди ( 85') • Дьомбер Норберт • 36'Гальоло Риккардо • Цортеа Надир 71' ( Делли Карри Филиппо ( 71') • Кулибали Мамаду 76' ( Бонаццоли Федерико ( 76') • Ди Таккио Франческо • 89'Кастанос Григорис • 31'Ярошински Павел • Гондо Седрик 76' ( Капецци Леонардо ( 76') • Джурич Милан II
Запасные: Фиорилло Винченцо • Де Маттейс Якопо • Скьявоне Андреа • Руссо Алессандро
09 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
Протокол игры
|Верона
|1:2
|Салернитана
|29' Джурич Милан II (0:1)
|(1:1) Лазович Дарко 63'
|70' Кастанос Григорис (1:2)
Пандур Ивор • Казале Николо 85' ( Тамез Адриен ( 85') • Гюнтер Корай • 90'Чеккерини Федерико • Депаоли Фабио 59' ( Калинич Никола ( 59') • Велозу Мигель • Илич Иван • 89'Лазович Дарко • Ласанья Кевин • Капрари Джанлука • Симеоне Джованни 59' ( Барак Антонин ( 59')
Запасные: Mattia Chiesa • Рюэгг Кевин • Пьеробон Кристиан
Белек Вид • Весели Фредерик 85' ( Кечрида Вайди ( 85') • Дьомбер Норберт • 36'Гальоло Риккардо • Цортеа Надир 71' ( Делли Карри Филиппо ( 71') • Кулибали Мамаду 76' ( Бонаццоли Федерико ( 76') • Ди Таккио Франческо • 89'Кастанос Григорис • 31'Ярошински Павел • Гондо Седрик 76' ( Капецци Леонардо ( 76') • Джурич Милан II
Запасные: Фиорилло Винченцо • Де Маттейс Якопо • Скьявоне Андреа • Руссо Алессандро
09 января. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).
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