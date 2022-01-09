Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини рассказал, почему «Аталанта» так много забивает на выезде

09 Января 2022 • 22:11 Комментировать
Удинезе
2:6
Аталанта
окончен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги выездного матча против «Удинезе», в котором его подопечные разгромили соперника со счетом 6:2. Итальянский специалист предположил, почему команда так много забивает в чужих стенах, но часто испытывает определенные трудности на домашнем стадионе.

«Наверное, сказывается отношение соперников. Они хотят сыграть более уверенно при родных трибунах, поэтому предлагают более открытый футбол. Но, нам определенно нужно улучшить результаты на домашней арене. Сейчас все мысли сконцентрированы на Кубке Италии, но также нельзя забывать о предстоящей встрече с «Интером», - сказал Гасперини на послематчевой пресс-конференции.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эмполи 1:5 Сассуоло 2.55 3.85 2.55
окончен Удинезе 2:6 Аталанта 6.60 4.70 1.45
окончен Наполи 1:0 Сампдория 1.33 5.30 10.00
окончен Рома 3:4 Ювентус 3.35 3.45 2.23
окончен Дженоа 0:1 Специя 2.10 3.35 3.75
Идет 25 минута Интер Милан 0:0 Лацио 1.40 4.90 8.20
Идет 25 минута Верона 0:0 Салернитана 1.39 5.00 8.20
10.01  19:00 Торино ... Фиорентина 3.05 3.35 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
22:30 · Италия. Серия А
«Рома» провалила, казалось, выигранный матч против «Ювентуса» 19
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» Милан - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:11 · Италия. Серия А
Гасперини рассказал, почему «Аталанта» так много забивает на выезде
21:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» попытается взять в аренду защитника «Манчестер Юнайтед» слухи
21:34 · Италия. Серия А
Сверхрезультативная победа «Аталанты» при участии Миранчука - видео видео
21:06 · Италия. Серия А
Сёмин: «Алексей Миранчук всегда отличался чувством голевых передач»
20:25 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Аталанта» победили, Миранчук отдал голевую передачу 2
20:00 · Италия. Серия А
«Рома» - «Ювентус» - 3:4 (закончен)
19:49 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес подпишет новый контракт с «Миланом» - ранее им интересовался «Челси»
19:12 · Италия. Серия А
Шевченко снова отправился на карантин из-за коронавируса – в ближайшем матче «Дженоа» будет руководить его ассистент
18:33 · Италия. Серия А
Червиченко – о проблемах Кокорина в Италии: «Деньги ему капают, это основное»
18:23 · Италия. Серия А
«Сассуоло» устроил «Эмполи» разгром
18:15 · Италия. Серия А
Игроки «Ювентуса» поссорились между собой после матча с «Наполи» 4
18:00 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Аталанта» - 2:6 (закончен)
17:24 · Италия. Серия А
Как «Милан» снова стал лидером - видео
Все новости
Рекомендуем