Гасперини рассказал, почему «Аталанта» так много забивает на выезде

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги выездного матча против «Удинезе», в котором его подопечные разгромили соперника со счетом 6:2. Итальянский специалист предположил, почему команда так много забивает в чужих стенах, но часто испытывает определенные трудности на домашнем стадионе.

«Наверное, сказывается отношение соперников. Они хотят сыграть более уверенно при родных трибунах, поэтому предлагают более открытый футбол. Но, нам определенно нужно улучшить результаты на домашней арене. Сейчас все мысли сконцентрированы на Кубке Италии, но также нельзя забывать о предстоящей встрече с «Интером», - сказал Гасперини на послематчевой пресс-конференции.