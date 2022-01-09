Сёмин: «Алексей Миранчук всегда отличался чувством голевых передач»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые в текущем сезоне сумел по-настоящему порадовать болельщиков клуба – россиянин вышел на последние 20 минут поединка с «Удинезе» в Серии А и за это время успел записать на свой счет два ассиста.

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступлениt футболиста, отметив его влияние на итоговый результат встречи.

«Миранчук — молодец! Он всегда отличался чувством голевых передач. Он показал, на что способен. Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли теперь Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок сборной России наверняка зимой отправится в аренду в другой клуб чемпионата Италии.