Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Сёмин: «Алексей Миранчук всегда отличался чувством голевых передач»

09 Января 2022 • 21:06 Комментировать
Удинезе
2:6
Аталанта
окончен

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук впервые в текущем сезоне сумел по-настоящему порадовать болельщиков клуба – россиянин вышел на последние 20 минут поединка с «Удинезе» в Серии А и за это время успел записать на свой счет два ассиста.

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выступлениt футболиста, отметив его влияние на итоговый результат встречи.

«Миранчук — молодец! Он всегда отличался чувством голевых передач. Он показал, на что способен. Перед следующей игрой будет тренировочная работа, где Гасперини определит, достоин ли теперь Миранчук попасть в стартовый состав на следующий матч», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что игрок сборной России наверняка зимой отправится в аренду в другой клуб чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Юрий Сёмин Алексей Миранчук
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Эмполи 1:5 Сассуоло 2.55 3.85 2.55
окончен Наполи 1:0 Сампдория 1.33 5.30 10.00
окончен Удинезе 2:6 Аталанта 6.60 4.70 1.45
окончен Рома 3:4 Ювентус 3.35 3.45 2.23
окончен Дженоа 0:1 Специя 2.10 3.35 3.75
Идет 11 минута Интер Милан 0:0 Лацио 1.40 4.90 8.20
Идет 11 минута Верона 0:0 Салернитана 1.39 5.00 8.20
10.01  19:00 Торино ... Фиорентина 3.05 3.35 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
22:30 · Италия. Серия А
«Рома» провалила, казалось, выигранный матч против «Ювентуса» 19
22:15 · Италия. Серия А
«Интер» Милан - «Лацио»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:11 · Италия. Серия А
Гасперини рассказал, почему «Аталанта» так много забивает на выезде
21:48 · Англия. Премьер-лига
«Милан» попытается взять в аренду защитника «Манчестер Юнайтед» слухи
21:34 · Италия. Серия А
Сверхрезультативная победа «Аталанты» при участии Миранчука - видео видео
21:06 · Италия. Серия А
Сёмин: «Алексей Миранчук всегда отличался чувством голевых передач»
20:25 · Италия. Серия А
«Наполи» и «Аталанта» победили, Миранчук отдал голевую передачу 2
20:00 · Италия. Серия А
«Рома» - «Ювентус» - 3:4 (закончен)
19:49 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес подпишет новый контракт с «Миланом» - ранее им интересовался «Челси»
19:12 · Италия. Серия А
Шевченко снова отправился на карантин из-за коронавируса – в ближайшем матче «Дженоа» будет руководить его ассистент
18:33 · Италия. Серия А
Червиченко – о проблемах Кокорина в Италии: «Деньги ему капают, это основное»
18:23 · Италия. Серия А
«Сассуоло» устроил «Эмполи» разгром
18:15 · Италия. Серия А
Игроки «Ювентуса» поссорились между собой после матча с «Наполи» 4
18:00 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Аталанта» - 2:6 (закончен)
17:24 · Италия. Серия А
Как «Милан» снова стал лидером - видео
Все новости
Рекомендуем