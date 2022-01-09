Шевченко снова отправился на карантин из-за коронавируса – в ближайшем матче «Дженоа» будет руководить его ассистент

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко во второй раз за последние несколько недель заразился коронавирусом. Украинский специалист сдал положительный тест за пару часов до начала матча против «Специи».

Таким образом, руководить командой в предстоящем поединке чемпионата Италии будет ассистент Мауро Тассотти, об этом информирует пресс-служба на официальном сайте клуба. Что касается Шевченко, то он снова отправится на самоизоляцию на неопределенный срок.

Примечательно, что три дня назад наставник только вылечился от болезни. Все остальные члены тренерского штаба оказались полностью здоровы.