Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Шевченко снова отправился на карантин из-за коронавируса – в ближайшем матче «Дженоа» будет руководить его ассистент

09 Января 2022 • 19:12 Комментировать
Дженоа
...
Специя
2.10 3.35 3.75
Через 0 ч. 29 мин.

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко во второй раз за последние несколько недель заразился коронавирусом. Украинский специалист сдал положительный тест за пару часов до начала матча против «Специи».

Таким образом, руководить командой в предстоящем поединке чемпионата Италии будет ассистент Мауро Тассотти, об этом информирует пресс-служба на официальном сайте клуба. Что касается Шевченко, то он снова отправится на самоизоляцию на неопределенный срок.

Примечательно, что три дня назад наставник только вылечился от болезни. Все остальные члены тренерского штаба оказались полностью здоровы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Шевченко Дженоа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 1000 рублей!
ДЖЕНОА СПЕЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Венеция 0:3 Милан 6.00 4.20 1.58
окончен Эмполи 1:5 Сассуоло 2.55 3.85 2.55
Идет 66 минута Наполи 1:0 Сампдория 1.33 5.30 10.00
Идет 70 минута Удинезе 1:3 Аталанта 6.60 4.70 1.45
09.01  20:30 Дженоа ... Специя 2.10 3.35 3.75
09.01  20:30 Рома ... Ювентус 3.35 3.45 2.23
09.01  22:45 Верона ... Салернитана 1.39 5.00 8.20
09.01  22:45 Интер Милан ... Лацио 1.40 4.90 8.20
10.01  19:00 Торино ... Фиорентина 3.05 3.35 2.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
20:00 · Италия. Серия А
«Рома» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:49 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес подпишет новый контракт с «Миланом» - ранее им интересовался «Челси»
19:12 · Италия. Серия А
Шевченко снова отправился на карантин из-за коронавируса – в ближайшем матче «Дженоа» будет руководить его ассистент
18:33 · Италия. Серия А
Червиченко – о проблемах Кокорина в Италии: «Деньги ему капают, это основное»
18:23 · Италия. Серия А
«Сассуоло» устроил «Эмполи» разгром
18:15 · Италия. Серия А
Игроки «Ювентуса» поссорились между собой после матча с «Наполи» 2
18:00 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:3
17:24 · Италия. Серия А
Как «Милан» снова стал лидером - видео
17:19 · Италия. Серия А
Пиоли: «Не считаю, что вылет из Лиги чемпионов поможет «Милану» в Серии А, хотелось бы оставаться в Европе»
16:26 · Италия. Серия А
«Милан» вернул лидерство, разгромив «Венецию»
16:16 · Италия. Серия А
​Аллегри: «В таких играх Моуринью отдаётся по максимуму»
15:49 · Италия. Серия А
​Будущее Икарди: позиции «ПСЖ» и «Ювентуса» расходятся слухи
15:21 · Италия. Серия А
​Ибрагимович повторил достижение Роналду
14:02 · Италия. Серия А
​«Венеция» - «Милан» - 0:3 (завершён)
13:43 · Италия. Серия А
​Аллегри – о работе Моуринью: «Чудес не бывает»
Все новости
Рекомендуем