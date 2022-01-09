Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Будущее Икарди: позиции «ПСЖ» и «Ювентуса» расходятся слухи

09 Января 2022 • 15:49 Комментировать

Слухи уже давно связывают Мауро Икарди с «Ювентусом». Впрочем, вероятность перехода аргентинского форварда в итальянский клуб из «ПСЖ» считается низкой. Стороны по-прежнему расходятся в своих позициях по поводу возможной сделки.

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» хочет взять Икарди в аренду в январе, а «ПСЖ» готов только продать игрока.

В сезоне 2021/2022 28-летний Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 20 матчей. В них аргентинский нападающий записал на своё счёт пять голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 28 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Мауро Икарди Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 87 минута Венеция 0:3 Милан 6.00 4.20 1.58
09.01  16:30 Эмполи ... Сассуоло 2.55 3.85 2.55
09.01  18:30 Наполи ... Сампдория 1.33 5.30 10.00
09.01  18:30 Удинезе ... Аталанта 6.60 4.70 1.45
09.01  20:30 Рома ... Ювентус 3.35 3.45 2.23
09.01  20:30 Дженоа ... Специя 2.10 3.35 3.75
09.01  22:45 Верона ... Салернитана 1.39 5.00 8.20
09.01  22:45 Интер Милан ... Лацио 1.40 4.90 8.20
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Января
15:49 · Италия. Серия А
​Будущее Икарди: позиции «ПСЖ» и «Ювентуса» расходятся слухи
15:21 · Италия. Серия А
​Ибрагимович повторил достижение Роналду
14:02 · Италия. Серия А
​«Венеция» - «Милан»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
13:43 · Италия. Серия А
​Аллегри – о работе Моуринью: «Чудес не бывает»
13:22 · Италия. Серия А
​Мэйтленд-Найлс: «Моуринью – один из лучших тренеров в мире, если не лучший»
12:40 · Италия. Серия А
​Кавазашвили: «Итальянцы оскорбляют нас через Кокорина» 5
10:50 · Италия. Серия А
​На матчи Серии А разрешено пускать не более 5 тысяч зрителей – заявление
08 Января
22:53 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэму» нужны игроки «Ювентуса» 1
20:56 · Италия. Серия А
Йебоа – игрок «Дженоа»
20:34 · Италия. Серия А
Наученный горьким опытом «Милан» пытается переподписать лидеров
20:25 · Италия. Кубок
Женская команда «Ювентуса» обыграла в матче за Суперкубок соперниц из «Милана»
19:48 · Италия. Серия А
Три футболиста «Аталанты» сдали положительные тесты на коронавирус
19:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович пояснил, почему стал часто промахиваться с пенальти 2
19:26 · Италия. Серия А
Фанаты «Ювентуса» устроили акцию протеста против расизма
19:04 · Италия. Серия А
Аллегри прокомментировал свою дисквалификацию
Все новости
Рекомендуем