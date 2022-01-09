Слухи уже давно связывают Мауро Икарди с «Ювентусом». Впрочем, вероятность перехода аргентинского форварда в итальянский клуб из «ПСЖ» считается низкой. Стороны по-прежнему расходятся в своих позициях по поводу возможной сделки.

Как сообщает Calciomercato, «Ювентус» хочет взять Икарди в аренду в январе, а «ПСЖ» готов только продать игрока.

В сезоне 2021/2022 28-летний Мауро Икарди провёл за «ПСЖ» во всех соревнованиях 20 матчей. В них аргентинский нападающий записал на своё счёт пять голов.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Мауро Икарди в 28 миллионов евро.